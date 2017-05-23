全球金市：金价在英国爆炸案后仍持稳，美国政局纷扰支撑黄金走势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月23日 - 金价周二在英国传出爆炸案后仍然持稳。周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤；英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。
金价受到美元兑欧元疲软的支撑。有关特朗普的政治争议引发美国政局紧张，打压了美元气势。
0100 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,261.62美元。
美国期金持平，报每盎司1,261美元。
两名匿名的美国官员表示，初步迹象显示英国曼彻斯特演唱会爆炸案疑似自杀炸弹客所为。
上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承诺的财政刺激措施的能力。
欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。
美国芝加哥联邦储备银行周一公布，其衡量美国经济活动的指数在4月上升至2014年底以来最高，显示生产及聘雇活动在表现贫乏的第一季之后有加速的迹象。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.21%至852.48吨。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/侯雪苹)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为