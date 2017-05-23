全球金市：金价在英国爆炸案后仍持稳，美国政局纷扰支撑黄金走势

路透5月23日 - 金价周二在英国传出爆炸案后仍然持稳。周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤；英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。

金价受到美元兑欧元疲软的支撑。有关特朗普的政治争议引发美国政局紧张，打压了美元气势。

0100 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,261.62美元。

美国期金持平，报每盎司1,261美元。

两名匿名的美国官员表示，初步迹象显示英国曼彻斯特演唱会爆炸案疑似自杀炸弹客所为。

上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承诺的财政刺激措施的能力。

欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。

美国芝加哥联邦储备银行周一公布，其衡量美国经济活动的指数在4月上升至2014年底以来最高，显示生产及聘雇活动在表现贫乏的第一季之后有加速的迹象。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.21%至852.48吨。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/侯雪苹)