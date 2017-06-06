全球金市：金价在逾六周高位附近持稳，因亚洲股市下跌

路透6月6日 - 金价周二亚洲盘初持稳，徘徊在上日所及逾六周高位附近，因亚洲股市走软，且美国今年积极升息的预期降温。 0105 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,280.60美元。周一金价曾触及1,283.27美元，为4月21日以来最高位。 美国8月期金 涨0.1%至1,283.6美元。 现货钯金 周一触及2014年9月以来高点849.40美元。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘跌0.2%，从周 一触及的两年高点回落。 美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标跳增 至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧 。 周一公布的调查报告显示，5月欧元区企业活动保持强劲，受需求增 长支撑。这暗示企业活动的增长将推动经济走上持续复苏的道路。 多个阿拉伯大国周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和 伊朗，这在特朗普两周前才刚呼吁穆斯林国家打击恐怖主义之际，简直就 是旧伤未愈又添新疤。 汤森路透GFMS初步数据显示，印度5月黄金进口较上年同期激增三倍 至103吨，因珠宝商增加购买以补充库存，赶在新消费税实施前做好准备 。 俄罗斯财政部周一报告称，今年1-4月黄金产量为68.68吨，高于上年 同期的67.75吨。(完) (编译 王兴亚/郑茵 审校 陈宗琦/龚芳)