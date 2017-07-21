全球金市：金价基本持稳，周线有望连续第二周收高

路透班加罗尔7月21日 - 金价周五早盘基本持稳，周线有望连续第二周收高，此前自昨日所及三周高位回落。

0049GMT，现货金小跌0.04%至每盎司1,243.80美元，昨日曾触及三周高位1,247.48美元。金价周内累计已上涨约1.3%。

美国8月期金下跌0.15%，至每盎司1,243.60美元。

美元兑欧元周五徘徊在近两年低位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者将在秋季讨论调整购债计划。美元本周周线恐将收低。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，触及近五个月低点，表明就业岗位强劲增长应会续促进经济增长。

欧盟和英国在周四结束的首轮全面退欧谈判中没有做出什么让步，外界担心英国官员准备在不达成任何协议的情况下退欧，受此拖累英镑下跌。

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

周四公布的路透调查显示，500多位受访的经济分析师愈加预期，主要央行将进一步远离超宽松货币政策，尽管通胀上升迹象尚不够充分。(完) (编译 许娜/白云; 审校 张若琪/李爽)