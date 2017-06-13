全球金市：金价基本持稳，美联储会议前市场气氛谨慎

路透班加罗尔6月13日 - 金价周二持稳，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天的会议之前保持谨慎。美联储可能会就今年余下时间内的利率政策给出暗示。 0057GMT，现货金 近持平于每盎司1,264.61美元。 美国8月期金 下滑0.2%至每盎司1,266.9美元。 现货钯金在上周五触及16年高点，周二涨0.1%报每盎司896美元。 美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升 息。目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受 住2017年进一步升息的考验。 纽约联邦储备银行的调查显示，美国通胀预期上个月大跌，其中一项 指标触及2016年初以来的低点，调查可能加剧美联储对物价整体低迷的担 忧。 英国在脱欧谈判开始前数日滑入政治危机，打击了商业界领袖们的信 心，让已经在为英国脱欧影响而苦恼的老板们大为光火。 官员周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)将可能 在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存 在异议的债务减免问题留待稍后解决。 (完) (编译/审校 徐文焰/郑茵/李婷仪)