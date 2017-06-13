全球金市：金价基本持稳，美联储会议前市场气氛谨慎

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月13日 - 金价周二持稳，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天的会议之前保持谨慎。美联储可能会就今年余下时间内的利率政策给出暗示。 0057GMT，现货金 近持平于每盎司1,264.61美元。 美国8月期金 下滑0.2%至每盎司1,266.9美元。 现货钯金在上周五触及16年高点，周二涨0.1%报每盎司896美元。 美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升 息。目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受 住2017年进一步升息的考验。 纽约联邦储备银行的调查显示，美国通胀预期上个月大跌，其中一项 指标触及2016年初以来的低点，调查可能加剧美联储对物价整体低迷的担 忧。 英国在脱欧谈判开始前数日滑入政治危机，打击了商业界领袖们的信 心，让已经在为英国脱欧影响而苦恼的老板们大为光火。 官员周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)将可能 在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存 在异议的债务减免问题留待稍后解决。 (完) (编译/审校 徐文焰/郑茵/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为