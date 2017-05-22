全球金市：金价守住涨幅，市场对特朗普的担忧带来支撑

路透5月22日 - 金价周一保持上日涨幅，市场对美国总统特朗普挥之不去的政治担忧料将令美元承压。 0058 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,255.30美元。周五曾上涨约0.7%。 美国黄金期货 涨0.2%至每盎司1,255.50美元。 周一前美元走势挣扎，美元指数守在六个月低位附近，投资人评估美 国政治风波及欧元升值的影响。 特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，已经导致美 元承压。科米原本正在监督一项针对特朗普团队与俄罗斯之间潜在联系的 调查。华盛顿邮报周五引述知情人士报导，在执法部门对特朗普竞选团队 与俄罗斯之间的潜在联系调查中，一位现任白宫官员有重要嫌疑。 朝鲜政府周一表示，其已成功试射一枚中程弹道导弹，说明其打击美 国目标的能力进一步提高。 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美 国联邦储备理事会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据表示，对冲基金和其 他资产管理公司在截至5月16日当周，为连续第三周减持COMEX期金的净多 仓，使之降至两个月低位。 俄罗斯央行4月黄金储备增加，为连续第四个月增长。(完) (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/李爽)