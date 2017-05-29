全球金市：金价守在近四周高位，受地缘政治紧张形势支撑

路透5月29日 - 金价周一守在近四周高位，上日上涨近1%；地缘政治紧张形势提振了黄金的避险魅力。 0044GMT，现货金 持平报每盎司1,266.40美元，周五涨0.9%并触及1,269.50美元，为5月1日以来最高。 美国期金 跌0.1%至1,266.4美元。 韩国军方表示，朝鲜(北韩)周一从其东部元山地区朝东发射一不明飞 行物，最近几周朝鲜已数次试射导弹。 美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫， 周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前 试图与俄罗斯建立秘密交流管道。 英国民调显示，曼彻斯特恐袭发生后，首相特雷莎梅较对手工党的领 先优势大幅缩小。 美国经济增长在第一季的放缓程度小于初值所示，但企业投资放缓及 消费者支出温和，都让第二季经济明显提速的预期蒙上阴影。 全球第二大黄金生产国澳洲的第一季黄金产量减少6吨或8%，受强降 雨和气旋影响--调查。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月23日 当周，对冲和其他资产管理公司增持COMEX黄金净多仓，为四周来首见。 一位知悉谈判情况的消息人士对路透表示，在6月1-3日举行的圣彼得 堡国际经济论坛上，俄罗斯直接投资基金(RDIF)及中国的复星国际<0656. HK>可能宣布对俄罗斯主要黄金生产企业极地黄金(Polyus) 进行 投资。 (完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 许娜/张荻)