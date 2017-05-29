全球金市：金价守在近四周高位，受地缘政治紧张形势支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 金价周一守在近四周高位，上日上涨近1%；地缘政治紧张形势提振了黄金的避险魅力。 0044GMT，现货金 持平报每盎司1,266.40美元，周五涨0.9%并触及1,269.50美元，为5月1日以来最高。 美国期金 跌0.1%至1,266.4美元。 韩国军方表示，朝鲜(北韩)周一从其东部元山地区朝东发射一不明飞 行物，最近几周朝鲜已数次试射导弹。 美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫， 周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前 试图与俄罗斯建立秘密交流管道。 英国民调显示，曼彻斯特恐袭发生后，首相特雷莎梅较对手工党的领 先优势大幅缩小。 美国经济增长在第一季的放缓程度小于初值所示，但企业投资放缓及 消费者支出温和，都让第二季经济明显提速的预期蒙上阴影。 全球第二大黄金生产国澳洲的第一季黄金产量减少6吨或8%，受强降 雨和气旋影响--调查。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月23日 当周，对冲和其他资产管理公司增持COMEX黄金净多仓，为四周来首见。 一位知悉谈判情况的消息人士对路透表示，在6月1-3日举行的圣彼得 堡国际经济论坛上，俄罗斯直接投资基金(RDIF)及中国的复星国际<0656. HK>可能宣布对俄罗斯主要黄金生产企业极地黄金(Polyus) 进行 投资。 (完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 许娜/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为