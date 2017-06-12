全球金市：金价小升，关注美联储政策会议

路透班加罗尔6月12日 - 金价周一盘初小升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开为期两天的政策会议前亚股下滑。美联储会议可能提供关于今年余下时间美国升息步伐的线索。

0053GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,269.16美元。金价周五跌1%，创5月18日以来最大单日百分比跌幅。

美国期金持平于每盎司1,271.60美元。

钯金继上周五攀抵16年高位后，今早上涨0.3%，至每盎司893.50美元。

美元今早上涨，亚股追随美国科技股跌势而小跌。

美联储周三料将决议升息，市场聚焦在该行是否认为美国经济强健到足到承受年内进一步加息。

路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周日保留了多数现内阁大臣，但启用了她在党内的一个主要对手、主张脱欧的高文浩(Michael Gove)，试图在保守党失去议会的多数地位后，保持党内团结；而英国退欧谈判也即将开始。