全球金市：金价小升，关注美联储政策会议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月12日 - 金价周一盘初小升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开为期两天的政策会议前亚股下滑。美联储会议可能提供关于今年余下时间美国升息步伐的线索。
0053GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,269.16美元。金价周五跌1%，创5月18日以来最大单日百分比跌幅。
美国期金持平于每盎司1,271.60美元。
钯金继上周五攀抵16年高位后，今早上涨0.3%，至每盎司893.50美元。
美元今早上涨，亚股追随美国科技股跌势而小跌。
美联储周三料将决议升息，市场聚焦在该行是否认为美国经济强健到足到承受年内进一步加息。
路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。
英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周日保留了多数现内阁大臣，但启用了她在党内的一个主要对手、主张脱欧的高文浩(Michael Gove)，试图在保守党失去议会的多数地位后，保持党内团结；而英国退欧谈判也即将开始。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，6月6日止当周，对冲基金及基金经理连续第三周增持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓至七个月最高，白银净多仓亦略微上升。(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 白云/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为