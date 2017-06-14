全球金市：金价小幅上扬，市场关注美联储会议

路透班加罗尔6月14日 - 金价周三小幅上涨，市场等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天会议落幕；美联储料将宣布升息，并对今年余下时间的货币政策给出指引。

美联储周三将结束两日政策会议，预定1800GMT公布决议。美联储主席叶伦预定1830GMT召开记者会。

如果升息，将提振美元，并使以美元计价的大宗商品价格对于其他货币持有者来说更加昂贵。

“多数人都已消化6月升息可能性，”永丰金融集团研究部主管涂国彬称。

“真正重要的是对美联储进一步行动的预估，以及是否会有关于缩表程度和时间表及其它货币政策行动的信息。”

美联储有可能提供关于缩表计划的更多细节。

“金价可能会有短暂回调，尤其是在当前市场大大低估美联储升息步伐的情况下，”德国商业银行在一份报告中称。

0806GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,267.05美元，周二曾触及6月2日以来最低的1,259.16美元。

美国8月期金接近持平，报每盎司1,268.90美元。

其他贵金属方面，现货银持平于每盎司16.86美元，周二曾触及5月19日以来最低16.68美元。