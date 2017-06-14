全球金市：金价小幅上扬，市场关注美联储会议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月14日 - 金价周三小幅上涨，市场等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天会议落幕；美联储料将宣布升息，并对今年余下时间的货币政策给出指引。
美联储周三将结束两日政策会议，预定1800GMT公布决议。美联储主席叶伦预定1830GMT召开记者会。
如果升息，将提振美元，并使以美元计价的大宗商品价格对于其他货币持有者来说更加昂贵。
“多数人都已消化6月升息可能性，”永丰金融集团研究部主管涂国彬称。
“真正重要的是对美联储进一步行动的预估，以及是否会有关于缩表程度和时间表及其它货币政策行动的信息。”
美联储有可能提供关于缩表计划的更多细节。
“金价可能会有短暂回调，尤其是在当前市场大大低估美联储升息步伐的情况下，”德国商业银行在一份报告中称。
0806GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,267.05美元，周二曾触及6月2日以来最低的1,259.16美元。
美国8月期金接近持平，报每盎司1,268.90美元。
其他贵金属方面，现货银持平于每盎司16.86美元，周二曾触及5月19日以来最低16.68美元。
现货铂金涨0.2%至每盎司925.25美元，但接近周二所及一个月低点918.50美元；现货钯金跌0.1%至每盎司881.55美元。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为