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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:17 BJT

全球金市：金价小幅下挫，因美联储主席叶伦讲话之前美元走坚

    路透班加罗尔6月27日 - 金价周二小幅下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话之前美元走坚；叶伦的讲话或将为美联储的升息步伐给出线索。
    
    0046GMT，现货金      跌0.2%，报每盎司1,241.11美元，上日曾触及近六周低位1,236.46美元。
    
    美国8月期金       下挫0.3%，报每盎司1,241.90美元。

    金价周一跌至近六周低位，一宗大额卖单打击人气，但全球政治不确
定性限制跌幅。
    
    美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称尽管近期发布的一
系列美国经济数据表现疲弱，但交易员预期叶伦将维持对美国经济的乐观
看法，这将支撑美联储今年再升息一次、明年升息三次的预测。
    
    周一美元兑日圆触及一个月高位，兑欧元反弹，之前欧洲央行总裁对
央行宽松货币政策进行了辩护。
    
    美国最高法院周一恢复了一部分特朗普总统所颁布的禁穆令。特朗普
此前基于国家安全理由而对六个穆斯林为主国家人民设下旅游禁令，但遭
反对者指责为歧视。最高法院的判决成为特朗普一大胜利。            
    
    英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一敲定了一项可支持其
少数派政府的协议，同意提高北爱尔兰支出至少10亿英镑(13亿美元)，从
而换取北爱尔兰最大政党的支持。            
    
    南非贵金属生产企业Sibanye Gold        计划本周稍后恢复Cooke 
Mine的生产。(完) (编译 王琛/王颖；审校 许娜/戴素萍)
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