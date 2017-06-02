全球金市：金价小幅下滑，美国数据提振升息前景

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 金价周五小跌，因亚洲股市和美元持坚。此前美国公布乐观的民间就业数据，料提振美国本月升息前景。
美国今日晚些时候公布非农就业报告，投资者将从中寻找利率前景的进一步线索。
0054 GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,262.95美元。金价本周至今下跌0.3%，可能录得四周来首个单周跌幅。
美国期金下跌0.4%至1,265.60美元。
美元兑日圆周五盘初触及一周高点，最新报111.61日圆。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%。
美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小升至54.9，制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势。民间就业岗位跳增25.3万个，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。
美联储周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。
美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。
路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。
芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，美国联邦利率期货暗示，交易商认为美联储在6月13-14日会议升息0.25点的机率达96%。(完) (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为