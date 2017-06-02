全球金市：金价小幅下滑，美国数据提振升息前景

路透6月2日 - 金价周五小跌，因亚洲股市和美元持坚。此前美国公布乐观的民间就业数据，料提振美国本月升息前景。

美国今日晚些时候公布非农就业报告，投资者将从中寻找利率前景的进一步线索。

0054 GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,262.95美元。金价本周至今下跌0.3%，可能录得四周来首个单周跌幅。

美国期金下跌0.4%至1,265.60美元。

美元兑日圆周五盘初触及一周高点，最新报111.61日圆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%。

美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小升至54.9，制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势。民间就业岗位跳增25.3万个，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。

美联储周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。

美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。

路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。

芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，美国联邦利率期货暗示，交易商认为美联储在6月13-14日会议升息0.25点的机率达96%。(完) (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/王丽鑫)