全球金市：金价小涨，受习特会前避险情绪提振

路透4月6日 - 金价周四小涨，因美元下跌及中美首脑会晤前股市等
风险资产偏好消退。
0100 GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,256美元，美国期金<GC
cv1>一度上扬1%至每盎司1,260.80美元，最新上涨0.7%至每盎司1,257美
元。
现货金周二曾触及2月27日来高点1,261.15美元。
周四中美领袖峰会开始之前，投资人态度谨慎。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国3月民间就业岗位增加26.3万个。数据远高于分析师预估的18.7万个。
周三公布的调查报告显示，欧元区企业活动在2017年第一季创下六年来最佳表现，因需求大幅增长，使得企业能够以2011年中以来的最大幅度来提价。
了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold 展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。
荷兰银行周三称，2017年黄金均价预估为每盎司1,254美元，2017年白银均价料为每盎司18.3美元。
瑞银周三下调其金价预估，2017年黄金预估均价从从先前的1,350美元下调至1,300美元。2018年黄金预估价从先前的1,450美元下调至1,325美元。(完) (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜)