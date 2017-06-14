全球金市：金价小涨，市场关注美联储会议

路透班加罗尔6月14日 - 金价周三早盘上涨，市场等候美国联邦储备 理事会(美联储/FED)为期两天会议落幕；美联储料将宣布升息，并对今年 余下时间的货币政策给出指引。

0106 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,267.85美元；周二触及 日内低点1,259.16美元，为6月2日来最低水平。

美国期金上涨0.1%至每盎司1,269.80美元。

钯金下跌0.5%报每盎司878.25美元。钯金上周曾触及16年高点。

基于美国就业市场趋紧，外界普遍预期美联储本周将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的细节。

美联储在本周开会并一如预期升息时，将可能表达对于通胀将升向2%目标的信心，但这些信心并不能很好地反映美联储未来的政策。

美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周二将有关他勾结俄罗斯干预去年总统大选的说法斥为“恶意的谎言”，还因拒绝提供自己与总统特朗普的对话细节而同民主党议员展开唇枪舌战。