全球金市：金价小涨，市场关注美联储会议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月14日 - 金价周三早盘上涨，市场等候美国联邦储备 理事会(美联储/FED)为期两天会议落幕；美联储料将宣布升息，并对今年 余下时间的货币政策给出指引。
0106 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,267.85美元；周二触及 日内低点1,259.16美元，为6月2日来最低水平。
美国期金上涨0.1%至每盎司1,269.80美元。
钯金下跌0.5%报每盎司878.25美元。钯金上周曾触及16年高点。
基于美国就业市场趋紧，外界普遍预期美联储本周将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的细节。
美联储在本周开会并一如预期升息时，将可能表达对于通胀将升向2%目标的信心，但这些信心并不能很好地反映美联储未来的政策。
美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周二将有关他勾结俄罗斯干预去年总统大选的说法斥为“恶意的谎言”，还因拒绝提供自己与总统特朗普的对话细节而同民主党议员展开唇枪舌战。
欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三称，预计希腊及其国际债权方本周会就新贷款达成折衷协议，也会在纾缓债务压力方面找到“合理的解决方案”。(完) (编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为