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2 天前
全球金市：金价小涨，投资者静待美联储主席叶伦的国会证词
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2017年7月12日 / 凌晨1点20分 / 2 天前

全球金市：金价小涨，投资者静待美联储主席叶伦的国会证词

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月12日 - 金价周三进一步小幅脱离四个月低位，投资
者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词，而美联储
官员则对进一步升息持谨慎态度。
    
    0046 GMT，现货金      上涨0.1%，报每盎司1,218.60美元；上日上
涨0.3%，为6月23日以来最大单日涨幅。
    
    美国8月期金       涨0.3%，报每盎司1,218.30美元。

    两位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二表示，由于薪资增长
缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。美联储主席叶伦周三
将就美国经济状况在国会作证。            
    
    明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临
过热的风险，因薪资增长很慢。
    
    美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月货币政策会议
前，12家地区联储中有九家支持上调贴现率。            
    
     投资者正押注欧洲央行在明年7月以前，可能进行2011年以来的首度
升息。            
    
    美国政治新闻网站Politico周二援引四名知情消息人士报导，总统特
朗普明年提名美联储主席叶伦连任第二个任期的可能性越来越小，白宫国
家经济委员会主任柯恩是领先的继任人选。            
    
     根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣
然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能
握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支
持特朗普的举措之一。            (完) (编译 王琛/戴素萍 审校 龚芳 龚芳/徐文焰)

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