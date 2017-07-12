全球金市：金价小涨，投资者静待美联储主席叶伦的国会证词

路透班加罗尔7月12日 - 金价周三进一步小幅脱离四个月低位，投资 者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词，而美联储 官员则对进一步升息持谨慎态度。 0046 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,218.60美元；上日上 涨0.3%，为6月23日以来最大单日涨幅。 美国8月期金 涨0.3%，报每盎司1,218.30美元。 两位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二表示，由于薪资增长 缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。美联储主席叶伦周三 将就美国经济状况在国会作证。 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临 过热的风险，因薪资增长很慢。 美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月货币政策会议 前，12家地区联储中有九家支持上调贴现率。 投资者正押注欧洲央行在明年7月以前，可能进行2011年以来的首度 升息。 美国政治新闻网站Politico周二援引四名知情消息人士报导，总统特 朗普明年提名美联储主席叶伦连任第二个任期的可能性越来越小，白宫国 家经济委员会主任柯恩是领先的继任人选。 根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣 然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能 握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支 持特朗普的举措之一。 (完) (编译 王琛/戴素萍 审校 龚芳 龚芳/徐文焰)