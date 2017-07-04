全球金市：金价小涨，朝鲜试射导弹带来避险需求

路透班加罗尔7月4日 - 金价周二小涨，朝鲜发射导弹后投资者避开风险资产；不过，金价仍徘徊在上日触及的七周低点附近。

韩国军方表示，朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。

“朝鲜发射导弹渐渐变成第二天性...但市场仍有些担心紧张局势升级，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。

0734 GMT，现货金上涨0.4%报每盎司1,224.71美元。金价周一下跌1.7%，创11月以来单日最大跌幅，并触及5月11日以来最低1,218.31美元。

美国8月期金上涨0.4%至1,224.50美元。

澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharma表示，美国总统特朗普和其他欧洲领导人在20国集团(G20)峰会时，对贸易、投资和安全问题可能出现不同意见的可能性，也给黄金带来与地缘政治相关的支撑作用。

然而Sharma还表示，金价受到债券收益率上升的预期打压，因而维持在区间交投。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%报每盎司16.08美元，此前触及5月9日以来低点16.01美元。

现货铂金(白金)则上涨0.5%至906美元，周一曾跌至900美元下方，为5月10日以来首见。

现货钯金上涨1.2%至853.72美元。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/孙茉莉)