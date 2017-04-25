全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅

路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
0700GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,272.67美元。美国期金跌0.3%至1,274.20美元。
“(法国大选第一轮投票结果出炉后)人们风险偏好上升，但金价没有跌得太厉害，”标准银行驻东京的大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称。
“更多的人不仅担心法国，而且担心欧洲其他国家情势、特朗普的政策以及朝鲜局势...投资者更愿意持有黄金，而不是抛售。”
“朝鲜庆祝建军日，交易商全天保持谨慎，朝鲜很有可能进行挑衅，展示他们的军力，”MKS PAMP Group的交易商Alex Thorndike称。
据媒体报导，朝鲜(北韩)周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习。围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨。
现货白银跌0.2%至17.87美元，前一交易日触及一个月低点17.65美元。
铂金下滑0.1%至957.80美元；钯金跌0.3%，至793.05美元。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 高琦/张涛)