全球金市：金价徘徊在一个月高点附近，地缘政治担忧提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月30日 - 金价周二早盘持稳，亚洲股市下跌及地缘政治担忧， 助力金价徘徊在一个月高点附近。
0105 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,268.36美元。
美国期金持平在每盎司1,267.80美元。
欧元周二承压，此前媒体报导称如果债权人未能就债务减免达成协议，希腊可能放弃下一笔援助资金；而一些地区市场适逢假期，亚洲股市走势受到拖累。
意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。
英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称，如果不得不这样，她可能在未与欧盟达成协议的情况下停止谈判。但英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)则表示，他如果当选会确保达成协议。
周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。
日本政府周二公布的数据显示，日本4月经物价调整的家庭支出较上年同期下降1.4%。市场预估中值为下降0.7%。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为