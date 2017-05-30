全球金市：金价徘徊在一个月高点附近，地缘政治担忧提供支撑

路透5月30日 - 金价周二早盘持稳，亚洲股市下跌及地缘政治担忧， 助力金价徘徊在一个月高点附近。

0105 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,268.36美元。

美国期金持平在每盎司1,267.80美元。

欧元周二承压，此前媒体报导称如果债权人未能就债务减免达成协议，希腊可能放弃下一笔援助资金；而一些地区市场适逢假期，亚洲股市走势受到拖累。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称，如果不得不这样，她可能在未与欧盟达成协议的情况下停止谈判。但英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)则表示，他如果当选会确保达成协议。

周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。