全球金市：金价微涨归功美国政治不确定性，投资者聚焦美联储会议

路透班加罗尔7月25日 - 继前一交易日触及一个月高位后，金价周二微涨，受到美国政治不确定性提振。投资者在等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议中寻找其货币政策线索。 投资者还将搜寻关于下次升息时点的任何可能的暗示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开启为期两天的政策会议。 “尽管预计不会升息，市场在会议之前仍可能保持克制，”ANZ Research分析师在一份报告中称。 0626GMT，现货金 上涨0.2%报每盎司1,256.71美元。现货金上 日触及每盎司1,258.79美元的6月23日以来高位。 美国8月期金 攀升0.2%报每盎司1,257.00美元。 “我们仍对金价走势持谨慎正面看法，因为有鉴于华盛顿的政治角力 以及美国提高债务上限的最后期限迫近，美元疲势暂时还没有结束的迹象 ，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。 “特朗普的几大‘扶助增长’计划似乎没有取得什么进展，这些都对 金价有利，”Meir补充道。 OCBC分析师Barnbas Gan称，金价短期内仍将受到美元走疲和避险买 盘的支撑。 现货银 最多上升0.1%至每盎司16.46美元，周一触及7月3日以 来高位16.59美元。 现货铂金(白金) 上扬约1%至每盎司934.60美元，上日触及逾五 周高点940.40。现货钯金 涨0.8%至每盎司854.90美元。(完) (编译 刘秀红/徐文焰；审校 王兴亚/王洋)