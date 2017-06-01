全球金市：金价持于五周高位附近，但受美国升息预期制约

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 金价周四持稳，上日在地缘政治紧张形势的支撑下触及五周高位，但对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月将升息的预期则制约金价。
0055 GMT，现货金微跌0.1%报每盎司1,267.32美元。周三曾触及1,273.74美元高位，为4月15日以来最高。
美国期金跌0.3%至1,266.50美元。
美元兑一篮子主要货币周四徘徊在近期所及六个半月低位附近。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货暗示，交易商预期美联储6月13-14日政策会议上升息的机率为87%。
美国4月成屋待完成销售连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。
中国复星国际牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus) 10%的股份。
根据最新数据，美国铸币局5月出售14,500盎司的美国鹰洋金币，较前月增加141.7%。(完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为