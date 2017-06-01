全球金市：金价持于五周高位附近，但受美国升息预期制约

路透6月1日 - 金价周四持稳，上日在地缘政治紧张形势的支撑下触及五周高位，但对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月将升息的预期则制约金价。

0055 GMT，现货金微跌0.1%报每盎司1,267.32美元。周三曾触及1,273.74美元高位，为4月15日以来最高。

美国期金跌0.3%至1,266.50美元。

美元兑一篮子主要货币周四徘徊在近期所及六个半月低位附近。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货暗示，交易商预期美联储6月13-14日政策会议上升息的机率为87%。

美国4月成屋待完成销售连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。

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