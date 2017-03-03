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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 09:33 BJT

全球金市：金价持坚，但恐将录得去年12月以来最差单周表现

    路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美
国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周
线下跌，并录得去年12月以来最低价位。
    
    0048 GMT，现货金      几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价
录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一
周多低位。
    
    美国期金       上涨0.2%，报1,234.90美元。

    美元指数      下跌0.1%至102.070。
    
    美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济
增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。            

    企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推
动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的
政策。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金
持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。            
    
    荷兰银行周四将2017与2018年平均金价预估，分别调升至每盎司1,24
8与1,350美元。
    
    德国商业银行也将2017上半年金价预估上修为每盎司1,250美元，对
今年底金价预估为每盎司1,300美元。(完) (编译 王琛/陈宗琦；审校 龚芳/张明钧)
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