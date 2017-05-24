全球金市：金价持坚，市场关注美联储会议纪录

路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。

根据CME Group的FedWatch，美国联邦基金利率期货暗示，交易商目前预期美联储6月13-14日政策会议调高指标利率0.25个百分点至1.00-1.25%的机率约为79%，近持平于周一收盘水准。

0801GMT，现货金近持平于每盎司1,250.52美元。

美国期金下跌多达0.4%至每盎司1,250.20美元。

“我认为不管美国经济数据短期如何波动，升息步伐将保持稳定，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

利率上升往往会提振美元，并推高公债收益率，加大持有不生息资产黄金的机会成本，从而令金价承压。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。

“如果今夜的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，美联储计划今年再升息两至三次，金价可能会面临更大压力，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

现货银下跌0.2%至每盎司16.99美元，现货铂金(白金)跌0.2%至每盎司938.24美元。