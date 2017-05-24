全球金市：金价持坚，市场关注美联储会议纪录

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。
根据CME Group的FedWatch，美国联邦基金利率期货暗示，交易商目前预期美联储6月13-14日政策会议调高指标利率0.25个百分点至1.00-1.25%的机率约为79%，近持平于周一收盘水准。
0801GMT，现货金近持平于每盎司1,250.52美元。
美国期金下跌多达0.4%至每盎司1,250.20美元。
“我认为不管美国经济数据短期如何波动，升息步伐将保持稳定，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。
利率上升往往会提振美元，并推高公债收益率，加大持有不生息资产黄金的机会成本，从而令金价承压。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”。
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。
“如果今夜的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，美联储计划今年再升息两至三次，金价可能会面临更大压力，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
现货银下跌0.2%至每盎司16.99美元，现货铂金(白金)跌0.2%至每盎司938.24美元。
现货钯金几无变动，报每盎司770.75美元。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 高琦/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为