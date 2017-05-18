全球金市：金价持坚，美国政治担忧打压美元

路透5月18日 - 金价周四持稳，上日跳涨2%左右。美国政局的不确定性，以及对美国将连续大踏步升息的预期降温，这些因素支撑金价。 0055GMT，现货金 持平于每盎司1,259.99美元，稍早曾触及5月1日以来最高水准1,263.02美元。金价周三涨约2%，为去年6月以来最大单日百分比涨幅。 美国期金 涨0.1%至每盎司1,260美元。 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧 ，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。 美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除 联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查， 司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。 投资者周三把对美国税改的美好冀望暂搁一旁，重新思考以特朗普经 济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的 共谋，面临了排山倒海而来的抨击声浪。 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利警告不要通过升息来解决资产泡沫问 题，此举或弊大于利。 瑞银现在预计美联储将在6月和9月的政策会议上升息，早于之前预估 的7月和12月。 世界黄金协会(WGC)周三表示，印度黄金进口自第一季跳增后，将大 幅减少，因推出新的税制及对精炼商进口黄金的能力设限。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张若琪/陈宗琦)