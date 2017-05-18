全球金市：金价持坚，美国政治担忧打压美元

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月18日 - 金价周四持稳，上日跳涨2%左右。美国政局的不确定性，以及对美国将连续大踏步升息的预期降温，这些因素支撑金价。 0055GMT，现货金 持平于每盎司1,259.99美元，稍早曾触及5月1日以来最高水准1,263.02美元。金价周三涨约2%，为去年6月以来最大单日百分比涨幅。 美国期金 涨0.1%至每盎司1,260美元。 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧 ，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。 美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除 联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查， 司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。 投资者周三把对美国税改的美好冀望暂搁一旁，重新思考以特朗普经 济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的 共谋，面临了排山倒海而来的抨击声浪。 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利警告不要通过升息来解决资产泡沫问 题，此举或弊大于利。 瑞银现在预计美联储将在6月和9月的政策会议上升息，早于之前预估 的7月和12月。 世界黄金协会(WGC)周三表示，印度黄金进口自第一季跳增后，将大 幅减少，因推出新的税制及对精炼商进口黄金的能力设限。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张若琪/陈宗琦)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。