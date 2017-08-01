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全球金市：金价持稳于近七周高位，受美元疲软支撑
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2017年8月1日 / 早上6点54分 / 2 天内

全球金市：金价持稳于近七周高位，受美元疲软支撑

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔8月1日 - 金价周二在七周高位附近持稳，7月录得五个月中最大单月涨幅，受美元贬值和美国政局不确定性的支撑。
    
    0628GMT，现货金      几近持平于每盎司1,268.90美元。上月收涨2.2%，为自2月以来的最大单月涨幅。
    
    美国8月期金        涨0.1%，报每盎司1,268.20美元。

    “美元走软持续协助贵金属大放异采，”OANDA分析师Jeffrey Halle
y称。“除此之外，还有美俄关系、朝鲜、委内瑞拉及白宫人事异动等因
素，全部都有助凸显黄金的避险色彩。”
    
    美元小升，但周二兑欧元仍在两年半低点附近盘旋。
    
    香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung指出，投资人将关注本周稍晚
公布的美国非农就业数据，以及这对美元的影响。
    
    路透技术分析师王涛指出，现货金料将突破1,271美元阻力，升向下
一道阻力位1,277美元。
    
    现货银      下跌0.2%，至16.75美元。上日触及逾一个月高位。
    
    钯金      上涨0.1%，至884.23美元，上日触及近七周高点897.05美
元。
    
    铂金      上涨0.3%，至938.00美元，上日升至943.70美元，为6月1
4日以来最高。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红/王洋)

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