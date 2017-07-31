全球金市：金价持稳在近七周高点附近，朝鲜紧张局势提振买需

路透班加罗尔7月31日 - 金价周一在近七周高点附近持稳，因朝鲜半 岛的紧张局势以及美元徘徊在数月低点附近均提振了买需。

美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力，美国驻联 合国大使黑利(Nikki Haley)表示，在朝鲜(北韩)最近这次导弹试射后， 中国、日本和韩国需要采取更多行动。

“我认为(市场)对于朝鲜局势比较谨慎，投资人(在类似状况下)倾向 做多黄金，”工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示。他并称“ 我认为本周黄金将保持坚挺。”

0656GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,267.93美元，盘初触及6月14日以来最高水准1,270.98美元。金价上周涨约1.1%，为连续第三周收高。

美国8月期金跌0.1%至每盎司1,267.60美元。

“由于(亚洲)仍处夏季假期中，市场料保持淡静，”工银标准银行的Ikemizu称。

美元周一走势艰难，兑欧元接近两年半低位，受到美国政治不确定性以及疲弱美国数据加重对美联储年内能否再度升息怀疑等因素拖累。

“美元走软是金价走势的主要推动因素，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“但美国政治动荡的加剧...以及朝鲜发展弹道导弹，将确保不确定性溢价继续给金价带来支撑。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至7月25日止的一周，对冲基金和资产管理公司大幅增持其COMEX黄金净多仓至四周高点。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，受强劲的C浪带动，现货金可能突破每盎司1,271美元的阻力，并升向下道位于1,277美元的阻力。(图表：tmsnrt.rs/2hfk03M)

其他贵金属方面，现货银涨0.3%至每盎司16.71美元。上周涨1.2%，为连续第三个周线涨幅。

现货铂金涨0.7%至每盎司935.25美元，上周下跌约0.5%。现货钯金涨1.1%至每盎司886.72美元，上周涨3.8%。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/高琦)