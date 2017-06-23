全球金市：金价持稳，但周线料连续第三周下跌

路透班加罗尔6月23日 - 金价周五在本周早些时候触及的五周低位上方持稳，受技术面支撑，但仍可能连续第三周周线下跌。 0053 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,250.70美元。周线料将小幅下跌0.3%，此前已连续两周每周下跌1%左右。 美国8月期金 上涨0.2%，报每盎司1,251.9美元。 美元兑一篮子货币周四几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了 与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接 近本周稍早触及的一个月高位附近。 英国首相特雷莎梅周四向欧盟领导人提出一个“公平”协议，涉及英 国退欧后在英国生活的欧盟公民问题，不过欧盟领导人对此持怀疑态度， 要求看到更多细节。 日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调 由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽 松政策的支持。 欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)对德国明镜杂志称，欧 洲央行不会寻求确保为任何特定国家提供有利的融资条件，其放眼于针对 整个欧元区而非特定成员国的政策。 消息人士称，预计伦敦金属交易所(LME)将在数月内降低交易费，不 过降费可能只在一段时期试行，最长六个月，以观察流失到场外的交易是 否回流。(完) (编译 王琛/郑茵 审校 杜明霞/张荻)