全球金市：金价持稳，受美国经济数据不甚亮眼所支撑

路透4月3日 - 金价周一持稳，因美国经济数据不够亮眼，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周五的讲话语气温和，为金价提供支撑。黄金价格上季表现为一年来最佳。 0101 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,248.50美元，美国期金 也持平于每盎司1,251美元。 现货金上周五以约8.4%的涨幅结束第一季，创下一年来最佳季度表现。 美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过 年通胀率升至近五年最高，支持美国今年进一步上调利率的预期。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，当美联储开始减持债券 仓位时，可暂停加息，此举将对金融市场几无影响。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，在3月28日止 当周，对冲基金与其他基金公司连续第二周增持纽约商品期货交易所(COM EX)期金净多仓，并略微增加期银净多仓。 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖 且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。 美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减规 模4.5万亿美元的资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早。这是美 联储官员对于这一金融市场关切的问题，迄今给出的最明确表态。 最新数据显示，美国铸币局3月出售21,000盎司美国鹰洋金币，较前 月下降23.6%。 上周印度黄金需求上升，因适逢当地节日，且该国为因应印度卢比升 值而调整国内金价；而金价走强则抑制其他亚洲地区的需求。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 张若琪/李爽)