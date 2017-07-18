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全球金市：金价持稳，因美国升息前景蒙阴拖累美元
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2017年7月18日 / 凌晨1点06分 / 1 天内

全球金市：金价持稳，因美国升息前景蒙阴拖累美元

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月18日 - 金价周二在昨天触及的两周高位附近持稳，因美国今年进一步升息的前景趋淡，美元在数月低点附近徘徊。
    
    0033GMT时，现货金      涨0.1%至每盎司1,234.48美元，昨日曾触及7月3日以来最高位1,235.94美元。
    
    美国8月期金       大致持平，报每盎司1,233.80美元。

    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      称，其周
一黄金持仓量较上周五的828.84吨减少0.21%至827.07吨。            
    
    美元兑一篮子主要货币周二徘徊于10个月低点附近，美联储收紧政策
的步伐存在不确定性，对美元构成压力。
    
    一项路透调查显示，银行预期今年黄金均价将齐平2016年，但下调了
对白银价格的预期，因银价在第二季下滑9%。
    
    本月路透针对39位分析师及交易员的调查显示，2017年银价      平
均价格料为每盎司17.32美元，低于三个月之前所进行类似调查时预估的1
7.98美元。            
    
    美国周一对修订1994年北美自由贸易协定(NAFTA)这一艰难谈判的策
略进行了概述，而且首次在一项美国贸易协议中称，将设法阻止贸易伙伴
国操纵汇率。            (完) (编译 白云/侯雪苹；审校 张若琪)

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