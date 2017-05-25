全球金市：金价持稳，因美联储公布会议记录后美元下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。
0053GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,256.61美元。周三金价涨约0.6%。
美国期金升0.3%报每盎司1,256.8美元。
美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
美元周四亚洲盘初处于守势，欧元向六个半月高点回升。
美国4月成屋销售降幅大于预期，因市场可售房屋库存长期不足，导致房价抬升，潜在买家持币观望。
欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。
根据国际货币基金组织(IMF)数据，俄罗斯4月黄金储备增加7.2吨至1,687.3吨，同期哈萨克斯坦黄金储备增加3.2吨至270.918吨。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为