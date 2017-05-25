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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 09:23 BJT

全球金市：金价持稳，因美联储公布会议记录后美元下跌

路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。

0053GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,256.61美元。周三金价涨约0.6%。

美国期金升0.3%报每盎司1,256.8美元。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

美元周四亚洲盘初处于守势，欧元向六个半月高点回升。

美国4月成屋销售降幅大于预期，因市场可售房屋库存长期不足，导致房价抬升，潜在买家持币观望。

欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，俄罗斯4月黄金储备增加7.2吨至1,687.3吨，同期哈萨克斯坦黄金储备增加3.2吨至270.918吨。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/王兴亚)
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