全球金市：金价持稳，因股市上扬和美元攀升

路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但投资者将重点关注声明措辞 ，以寻求关于今明两年升息次数的指引。 根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，联邦利率期货反映的美联 储6月升息概率约为70%。 美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，扣除食品和能源的个 人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月 度下跌。 但由于就业市场趋紧，分析师仍预计6月会有一次 升息。(完) (编译 李爽/王颖；审校 徐文焰)