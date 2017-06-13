全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议的利率政策线索

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月13日 - 金价周二持稳，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天的会议之前保持谨慎。美联储可能会就今年余下时间内的利率政策给出暗示。
美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升 息。目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受 住2017年进一步升息的考验。
香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，“如果美联储措辞不太强硬，金价可能将稳定一段时间，因为市场内黄金多头部位可能太多。”
Leung还称，虽然在此次会议上升息几乎是板上钉钉的，但市场在等待美联储是否会在9月或其他时候再度升息的信号。
0805 GMT，现货金微跌0.1%至每盎司1,264.01美元，盘中曾触及6月2日以来最低水准每盎司1,262.61美元。
美国期金下跌0.2%至每盎司1,266.30美元。
“市场普遍预计2017年还会再升息两次，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)的语调可能会为(金价)短期进一步下跌铺平道路，”澳新银行在报告中说。
其他贵金属方面，现货钯金在周五所及16年高点附近徘徊，最新涨0.4%至每盎司899.25美元。
现货银跌0.3%至每盎司16.87美元，上日下跌1.4%创5月18日以来最大单日跌幅。
现货铂金(白金)涨0.2%至每盎司938.50美元。(完) (编译 于春红/汪红英；审校 艾茂林/王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为