全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议的利率政策线索

路透班加罗尔6月13日 - 金价周二持稳，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天的会议之前保持谨慎。美联储可能会就今年余下时间内的利率政策给出暗示。

美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升 息。目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受 住2017年进一步升息的考验。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，“如果美联储措辞不太强硬，金价可能将稳定一段时间，因为市场内黄金多头部位可能太多。”

Leung还称，虽然在此次会议上升息几乎是板上钉钉的，但市场在等待美联储是否会在9月或其他时候再度升息的信号。

0805 GMT，现货金微跌0.1%至每盎司1,264.01美元，盘中曾触及6月2日以来最低水准每盎司1,262.61美元。

美国期金下跌0.2%至每盎司1,266.30美元。

“市场普遍预计2017年还会再升息两次，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)的语调可能会为(金价)短期进一步下跌铺平道路，”澳新银行在报告中说。

其他贵金属方面，现货钯金在周五所及16年高点附近徘徊，最新涨0.4%至每盎司899.25美元。

现货银跌0.3%至每盎司16.87美元，上日下跌1.4%创5月18日以来最大单日跌幅。