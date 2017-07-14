全球金市：金价持稳，料将录得三周来首个周线涨幅

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路透班加罗尔7月13日 - 金价周五早盘变化不大，上日曾结束三日连涨，周线料将录得三周来的首个涨幅，美元和股市均企稳。

0107GMT，现货金小跌0.1%至每盎司1,215.67美元，但本周迄今上涨0.3%。

美国8月期金跌0.2%至每盎司1,214.80美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四在参议院听证会上称，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。

全球股市周五刷新纪录高位，亚洲股市连续第五日上扬，因有迹象表明美联储将走逐步升息的道路，且公司财报季有望表现强劲，这些都提升了投资者对高风险资产的偏好。

美元指数周四持稳，投资者注意力转向周五的经济数据。

美国公债收益率周四上扬，追随德债收益率涨势。

上周美国初请失业金人数减少，为一个月来首次，6月生产者物价指数(PPI)上升，可能支持美联储保持今年升息三次的轨迹。

消息人士称，日本央行下周政策会议料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四黄金持仓量减少0.43%至828.84吨，周三为832.39吨。