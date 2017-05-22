全球金市：金价持稳，特朗普政治风波提供支撑

路透5月22日 - 金价周一持稳，守住上日涨幅，因围绕美国总统特朗 普的政治风波帮助提升了黄金的避险魅力。

一些消息泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特 朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾 问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯 官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)和美国国家安全顾问麦克马斯特 为特朗普进行辩解称，总统在与俄罗斯外长的会面中提起解除前美国FBI 局长科米(James Comey)职务的事，是为了说明为什么无法与俄罗斯找到 进行合作的领域。

“我们建议放弃近期在场边观望的立场，转为逢金价大跌时买入(比如从当前价位每盎司下跌10-15美元)，因市场益发受到华府风波的影响。”国际资产控股(INTL FCStone)的分析师Edward Meir在报告中称。

0755GMT，现货金几近持平于每盎司1,254.75美元，盘中稍早曾小幅下滑。

美国期金略升0.1%至每盎司1,254.70美元。

OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说，周末的一些风险对冲操作在亚洲盘初解除。

路透技术分析师王涛称，因未能升破1,257美元的阻力位，现货金料回撤至1,245美元的支撑位。