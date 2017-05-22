全球金市：金价持稳，特朗普政治风波提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月22日 - 金价周一持稳，守住上日涨幅，因围绕美国总统特朗 普的政治风波帮助提升了黄金的避险魅力。
一些消息泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特 朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾 问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯 官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。
美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)和美国国家安全顾问麦克马斯特 为特朗普进行辩解称，总统在与俄罗斯外长的会面中提起解除前美国FBI 局长科米(James Comey)职务的事，是为了说明为什么无法与俄罗斯找到 进行合作的领域。
“我们建议放弃近期在场边观望的立场，转为逢金价大跌时买入(比如从当前价位每盎司下跌10-15美元)，因市场益发受到华府风波的影响。”国际资产控股(INTL FCStone)的分析师Edward Meir在报告中称。
0755GMT，现货金几近持平于每盎司1,254.75美元，盘中稍早曾小幅下滑。
美国期金略升0.1%至每盎司1,254.70美元。
OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说，周末的一些风险对冲操作在亚洲盘初解除。
路透技术分析师王涛称，因未能升破1,257美元的阻力位，现货金料回撤至1,245美元的支撑位。
现货银攀升0.8%至每盎司16.96美元，铂金(白金)下滑0.4%至934.49美元，钯金升0.1%至760.25美元。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为