全球金市：金价持稳，美国政治风波提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月23日 - 现货金周二持稳，在英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击后投资者退居观望。这次事件造成至少22人死亡，50多人受伤。
周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸。
英国首相特雷莎梅表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义袭击处理，这是2005年7月以来针对英国的最致命的武装袭击。2005年7月份，四名英国穆斯林分子在英国公共交通系统制造了自杀式爆炸案，令52人丧生。
“目前贵金属价格相对平静，尽管英国曼彻斯特传来悲痛的消息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“我们预计金价周二盘中将作出更强劲反应，因地缘政治紧张局势又开始升温，”
0823GMT时，现货金几近持平于1,259.81美元。
美国期金跌0.1%至1,259.70美元。
上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承诺的财政刺激措施的能力。
欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。
路透技术分析师王涛称，现货金在升逾1,257美元阻力位后，可能将进一步涨至1,272美元。
其他贵金属方面，现货银跌0.2%至17.08美元，铂金下滑0.1%至945.05美元；钯金下挫0.4%至767.20美元。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 孙茉莉/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为