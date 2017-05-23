全球金市：金价持稳，美国政治风波提供支撑

路透5月23日 - 现货金周二持稳，在英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击后投资者退居观望。这次事件造成至少22人死亡，50多人受伤。

周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸。

英国首相特雷莎梅表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义袭击处理，这是2005年7月以来针对英国的最致命的武装袭击。2005年7月份，四名英国穆斯林分子在英国公共交通系统制造了自杀式爆炸案，令52人丧生。

“目前贵金属价格相对平静，尽管英国曼彻斯特传来悲痛的消息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“我们预计金价周二盘中将作出更强劲反应，因地缘政治紧张局势又开始升温，”

0823GMT时，现货金几近持平于1,259.81美元。

美国期金跌0.1%至1,259.70美元。

上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承诺的财政刺激措施的能力。

欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。

路透技术分析师王涛称，现货金在升逾1,257美元阻力位后，可能将进一步涨至1,272美元。