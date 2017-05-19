全球金市：金价料创下五周以来最大周线涨幅，受美元下跌提振

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月19日 - 金价周五小涨，料创下4月中旬以来单周最大涨幅，因美国政局动荡导致美元下跌。
上日金价中止五日涨势，因获利了结而下跌1.1%，此为5月3日以来单日最大百分比跌幅。
“金价涨势过度，在周四做了修正。但或许较昨天高点回调得多了点，因此人们又开始买进，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示。
“大家仍然担心地缘政治风险，尚未出脱这个避险资产。”
0819GMT，现货金上涨0.4%，至每盎司1,250.96美元。本周以来上涨1.9%，有望创下五周来最大单周涨幅。
美国期金下跌0.1%，至1,251.10美元。
“过去六个月避险买盘为金价提供强劲支撑，”澳新银行一篇报告称。
“然而，美国及其他地区地缘政治风险升高，料将进一步推升金价，尽管美国下个月可能升息。”
其他贵金属方面，钯金上涨0.5%，至765.90美元。本周以来下跌5%，恐怕1月底以来单周最大跌幅。
铂金下跌0.4%，至930.25美元，现货银上涨0.9%，至16.69美元。
铂金及白银本周以来分别上涨约1.7%及1.4%，有望创4月14日以来单周最大升幅。(完) (编译 张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
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