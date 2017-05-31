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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 16:42 BJT

全球金市：金价料创下12月以来的首个月线跌幅，受累于美联储升息忧虑

    路透5月31日 - 金价周三持稳，但5月料创下自12月以来的首个月线跌幅，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的机率。
    
    美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美联储下个月升息。            
    
    0757GMT，现货金      基本持平报每盎司1,262.90美元，盘初曾下跌。周二金价盘中触及一个月高位1,270.47美元，但收盘跌0.3%。现货金本月以来已下跌0.4%。

    美国期金       持平于1,261.80美元。
    
    “金价在窄幅区间内波动...在美国周五公布就业数据之前，交易商
在场边观望，”新加坡BullionStar运营长Luke Chua表示。

    美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软
，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。            
    
    根据CME Group的FedWatch，周二利率期货显示，市场预期美联储6月
升息的机率接近89%。
    
    利率上扬将降低黄金等不孳息资产的需求，同时也将提振黄金计价单
位--美元的走势。
    
    工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示，欧美政局紧张将持
续支撑黄金，并避免黄金出现大跌。

    泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文
翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢
得整体多数席位。            (完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
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