全球金市：金价料创下12月以来的首个月线跌幅，受累于美联储升息忧虑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月31日 - 金价周三持稳，但5月料创下自12月以来的首个月线跌幅，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的机率。 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美联储下个月升息。 0757GMT，现货金 基本持平报每盎司1,262.90美元，盘初曾下跌。周二金价盘中触及一个月高位1,270.47美元，但收盘跌0.3%。现货金本月以来已下跌0.4%。 美国期金 持平于1,261.80美元。 “金价在窄幅区间内波动...在美国周五公布就业数据之前，交易商 在场边观望，”新加坡BullionStar运营长Luke Chua表示。 美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软 ，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。 根据CME Group的FedWatch，周二利率期货显示，市场预期美联储6月 升息的机率接近89%。 利率上扬将降低黄金等不孳息资产的需求，同时也将提振黄金计价单 位--美元的走势。 工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示，欧美政局紧张将持 续支撑黄金，并避免黄金出现大跌。 泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文 翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢 得整体多数席位。 (完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为