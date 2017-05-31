全球金市：金价料创下12月以来的首个月线跌幅，受累于美联储升息忧虑

路透5月31日 - 金价周三持稳，但5月料创下自12月以来的首个月线跌幅，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的机率。 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美联储下个月升息。 0757GMT，现货金 基本持平报每盎司1,262.90美元，盘初曾下跌。周二金价盘中触及一个月高位1,270.47美元，但收盘跌0.3%。现货金本月以来已下跌0.4%。 美国期金 持平于1,261.80美元。 “金价在窄幅区间内波动...在美国周五公布就业数据之前，交易商 在场边观望，”新加坡BullionStar运营长Luke Chua表示。 美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软 ，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。 根据CME Group的FedWatch，周二利率期货显示，市场预期美联储6月 升息的机率接近89%。 利率上扬将降低黄金等不孳息资产的需求，同时也将提振黄金计价单 位--美元的走势。 工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示，欧美政局紧张将持 续支撑黄金，并避免黄金出现大跌。 泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文 翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢 得整体多数席位。 (完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)