全球金市：金价料将录得两个月最大周线跌幅，市场等待美国就业数据

路透班加罗尔7月7日 - 金价周五下滑，料将录得两个月最大周线跌幅，投资者寻求从美元走强和美国公债收益率走高中获得更高收益，市场在等待今日稍后将公布的美国非农就业数据。

“我们有点担心黄金能否守在较高水平，预计金价可能会有所走软，特别是如果周五的就业数据点燃美债收益率新一波大涨的话，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir在报告中指出。

他还说，收益率上升似乎是当前金价的主要负面因素。美元计价的黄金一般会在美元和美债收益率上升时贬值，因为黄金资产不产生利息。

0505GMT时，现货金跌0.3%至每盎司1,220.55美元，本周至今累计跌1.7%，料将创下5月5日当周以来最大单周跌幅。

美国8月期金跌0.3%至1,219.90美元。

现货银下滑0.7%至15.89美元，今日稍早触及15个月低点。本周至今累计跌4.1%。

投资者关注今日稍后美国将公布的非农就业数据。

路透技术分析师王涛称，波浪形态及费波纳奇预测分析显示，现货金可能将跌至1,204-1,211美元区间。

钯金涨0.2%至833美元，当日稍早触及6月2日以来最低位。本周料将跌1.2%。

铂金跌1%至901.10美元，本周迄今跌1.7%。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 于春红/王兴亚)