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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 09:27 BJT

全球金市：金价略跌，市场在等候关键政经事件

路透班加罗尔6月8日 - 金价周四盘初略跌，之前美国联邦调查局(FB I)前局长科米(James Comey)在国会作证前，在书面证词中指特朗普曾施 压通俄调查；投资者也在等候周四稍晚英国大选及欧洲央行政策会议结果 。

0105GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,285.20美元。

美国8月期金跌0.4%报每盎司1,288.1美元。

美国联邦调查局(FBI)前局长科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。

欧洲央行在周四的会议上，资金水龙头可能继续全开，因尽管欧元区经济增长转强，但通胀率仍低于目标。

韩国军方表示，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量上升1.14%至864.93吨。

中国央行周三公布，中国5月末黄金储备5,924万盎司，4月末为5,924万盎司。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
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