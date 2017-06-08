全球金市：金价略跌，市场在等候关键政经事件

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月8日 - 金价周四盘初略跌，之前美国联邦调查局(FB I)前局长科米(James Comey)在国会作证前，在书面证词中指特朗普曾施 压通俄调查；投资者也在等候周四稍晚英国大选及欧洲央行政策会议结果 。
0105GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,285.20美元。
美国8月期金跌0.4%报每盎司1,288.1美元。
美国联邦调查局(FBI)前局长科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。
欧洲央行在周四的会议上，资金水龙头可能继续全开，因尽管欧元区经济增长转强，但通胀率仍低于目标。
韩国军方表示，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量上升1.14%至864.93吨。
中国央行周三公布，中国5月末黄金储备5,924万盎司，4月末为5,924万盎司。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为