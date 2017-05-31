全球金市：金价自一个月高位回落，受累于美联储升息忧虑

路透5月31日 - 金价周三小跌，自昨日所及一个月高位回落，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的理由。

0101GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,260.60美元。周二金价触及一个月高位1,270.47美元，之后回落0.3%。

美国期金下跌0.2%至1,260美元。

美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息。

美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。

美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。

泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位。