全球金市：金价自一个月高位回落，受累于美联储升息忧虑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月31日 - 金价周三小跌，自昨日所及一个月高位回落，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的理由。
0101GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,260.60美元。周二金价触及一个月高位1,270.47美元，之后回落0.3%。
美国期金下跌0.2%至1,260美元。
美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息。
美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。
美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。
泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位。
四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透表示，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为