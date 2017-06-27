全球金市：金价自六周低点反弹，美元在叶伦讲话之前走软

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透班加罗尔6月27日 - 金价周二上涨，自近六周最低位反弹，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话之前美元走软提振金价，市场希望从叶伦讲话中判断美联储今年是否会继续加息。
美联储官员已经暗示会继续当前的升息路径，但投资者对此表示怀疑，市场走势表明美联储今年12月份会议加息的几率仅为40%。
叶伦将在伦敦参加一个关于全球经济问题的讨论会。
美元指数跌0.5%。
华侨银行分析师Barnabas Gan表示，叶伦可能将重申美联储对美国经济的乐观看法，及今年再升息一次的立场。
0844 GMT，现货金上涨0.6%报每盎司1,251.84美元；周一曾跌至1,236.46美元的5月17日以来最低水准。
金价上日下挫1%，因一笔大卖单打击市场信心，但全球政治不确定性限制了金价跌势。
美国8月期金上涨0.5%报1,252.20美元。
“约进入伦敦交易时段后，COMEX出现一些不错的买盘。市场因此大幅上涨，由于停止单被触发，从1,247美元一下子涨到1,252美元。”MKS PAMP交易员Alex Thorndike在报告中称。
其他贵金属方面，现货银上涨0.8%报每盎司16.68美元。现货钯金上涨0.4%至868.25美元。
现货铂金(白金)则上涨1.1%至每盎司922.90美元，自周一所及的六周低位回升。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 汪红英)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。