全球金市：金价触及一个月高点，地缘政治疑虑提振避险需求

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月30日 - 金价周二小涨触及一个月高点，地缘政治紧张关系打 击投资人冒险意愿，因而转向避险资产。
0737 GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,267.30美元，稍早一度 触及5月1日以来最高1,270.47美元。
美国期金下跌0.1%至每盎司1,266.90美元。
OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，英国即将举行大选面临的风险，意大利提前举行大选的可能性，以及人们对希腊债务问题的担忧，都在支撑金价。
他称，“随着本周的推进，情况将变得更加复杂，因全球将陆续公布大量数据。”
周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。
意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。
欧元区财长上周未能与国际货币基金组织(IMF)就希腊债务减免或新贷款发放问题达成一致。
中国内地、香港和台湾市场周二因假日休市。
其他贵金属中，现货银涨至4月27日以来最高位17.47美元，最新报价持平于17.37美元。
钯金跌0.2%，至795.25美元，铂金下滑0.7%至946美元。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 王洋/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为