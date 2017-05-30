全球金市：金价触及一个月高点，地缘政治疑虑提振避险需求

路透5月30日 - 金价周二小涨触及一个月高点，地缘政治紧张关系打 击投资人冒险意愿，因而转向避险资产。

0737 GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,267.30美元，稍早一度 触及5月1日以来最高1,270.47美元。

美国期金下跌0.1%至每盎司1,266.90美元。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，英国即将举行大选面临的风险，意大利提前举行大选的可能性，以及人们对希腊债务问题的担忧，都在支撑金价。

他称，“随着本周的推进，情况将变得更加复杂，因全球将陆续公布大量数据。”

周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

欧元区财长上周未能与国际货币基金组织(IMF)就希腊债务减免或新贷款发放问题达成一致。

中国内地、香港和台湾市场周二因假日休市。

其他贵金属中，现货银涨至4月27日以来最高位17.47美元，最新报价持平于17.37美元。