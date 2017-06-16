全球金市：金价触及三周低点，因乐观美国数据鼓舞美元走坚

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月16日 - 现货金周五触及三周低点，或将连续第二周下滑，因乐观的美国经济数据支撑了美元。
数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，随后美元指数走坚。
强劲的经济数据或将促使美联储在本周加息后，今年再度加息。
0758GMT，现货金持平于每盎司1,253.50美元。盘中稍早，触及1,251.05美元，为5月24日以来最低。本周迄今跌幅约1%。
美国8月期金涨0.1%至每盎司1,256.4美元。
INTL FCStone分析师Edward Meir表示：“美元正不断上涨的事实，应会继续打压金市，且美股走势虽震荡但尚不足以推动资金到金市寻求避险。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四持仓量下降0.14%至853.68吨。
现货银恐会遭遇六周来最大一周跌幅。目前上涨0.5%报每盎司16.84美元，上日触及16.64美元，为5月19日以来最低。
现货铂金跌0.2%，报每盎司917.60美元；现货钯金跌0.6%，报每盎司864.05美元。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为