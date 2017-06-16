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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:27 BJT

全球金市：金价触及三周低点，因乐观美国数据鼓舞美元走坚

路透班加罗尔6月16日 - 现货金周五触及三周低点，或将连续第二周下滑，因乐观的美国经济数据支撑了美元。

数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，随后美元指数走坚。

强劲的经济数据或将促使美联储在本周加息后，今年再度加息。

0758GMT，现货金持平于每盎司1,253.50美元。盘中稍早，触及1,251.05美元，为5月24日以来最低。本周迄今跌幅约1%。

美国8月期金涨0.1%至每盎司1,256.4美元。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示：“美元正不断上涨的事实，应会继续打压金市，且美股走势虽震荡但尚不足以推动资金到金市寻求避险。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四持仓量下降0.14%至853.68吨。

现货银恐会遭遇六周来最大一周跌幅。目前上涨0.5%报每盎司16.84美元，上日触及16.64美元，为5月19日以来最低。

现货铂金跌0.2%，报每盎司917.60美元；现货钯金跌0.6%，报每盎司864.05美元。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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