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全球金市：金价触及三周高位，周线料将连续第二周上涨
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2017年7月21日 / 早上8点11分 / 1 天前

全球金市：金价触及三周高位，周线料将连续第二周上涨

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月21日 - 金价周五触及三周高位，本周周线料将连续第二周上涨，因美元跌至13个月低点。
    
    欧元         本周升近2%，美元指数跌至数月低点。
    
    欧元在周五欧洲汇市盘初涨至2015年8月以来最高位，欧元的反弹促使一些投资者空头回补。
    
    

    欧元上涨0.3%至1.16650美元，因市场押注欧洲央行将在秋季调整刺
激政策。
    
    “美元走软料持续支撑金价于当前水准附近，预料突破100日及50日
均线将会是近一步上涨转折点，” MKS PAMP交易员Sam Laughlin在一份
报告中表示。
    
    0732GMT，现货金      上涨0.2%至每盎司1,247.17美元，稍早一度
触及6月29日以来最高位1,248.30美元。金价周内累计已上涨约1.5%。
    
    美国8月期金       上涨0.1%，至每盎司1,246.50美元。
    
    “目前问题在于美国重重的政治风险，”新加坡OANDA亚太交易主管S
tephen Innes表示。

    共和党在改革医保法案上一再挫败，加上特朗普总统与俄罗斯的关系
遭到国会及联邦机构调查，给在任仅六个月的特朗普蒙上阴影。
    
    路透技术分析师王涛表示，现货金可能测试1,250美元的阻力，突破
可望进一步升至1,261美元。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 王洋/高琦)

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