全球金市：金价触及两周高位，因美国升息前景减弱拖累美元

路透班加罗尔7月18日 - 金价周二涨至两周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年进一步升息的前景减弱，且外界怀疑美国总统特朗普能否施行医保改革，导致美元跌至多个月新低。

亚洲股市周二从逾两年高位回落，而由于围绕美国能否通过医保议案的疑虑加重，且投资者押注美联储对升息将更为谨慎，美元延续跌势。

“自美国公布疲软数据以及叶伦表现出鸽派倾向后，市场在重新考虑美国利率前景，而随着总统特朗普的再通胀改革似乎无法完全实现，美元走软势头应会继续支撑金价，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

美国参议员Mike Lee和Jerry Moran周一分别在推特上宣布他们不支持当前这个版本的医改议案，参议院的医保改革似乎陷入很大的困境。

0328 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,237.05美元，稍早在盘中一度触及7月3日后最高的1,238.27美元。

美国8月期金上涨0.3%至每盎司1,236.90美元。

永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，现阶段金价可能交投在1,200-1,250区间，料不太可能明显地升破这些水平，因为目前并无地缘政治等其他可带动金价的重大因素。

现货银上涨0.7%至每盎司16.18美元。

铂金下跌0.2%，至每盎司919.75美元，跌落上日触及的逾一个月高点934.40美元。

钯金上涨0.2%至866.50美元。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 白云/孙茉莉)