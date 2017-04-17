全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温

路透4月17日 - 金价周一触及五个月高位，受朝鲜(北韩)地缘政治紧张情势升温影响，投资者青睐避险资产。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
因美元兑日圆从日内稍早触及的五个月低位108.11反弹，金价回吐部分涨幅。美元兑日圆最新下滑0.25%至108.35。
美国期金上涨0.2%至1,290.70美元。
朝鲜(北韩)周日进行了一次导弹发射，但以失败收场，这导致地缘政治风险升高。区域的紧张情势在过去几周加剧，因美国总统特朗普已经对朝鲜发表强硬谈话。
INTL FCStone分析师Edward Meir表示，在法国即将于约一周后举行大选之际，金价可能维持强势指标地位，而朝鲜半岛的紧张局势持续，也将让市场保持相对不安。”
法国将于4月23日将举行总统大选首轮投票，结果难以预料，在美国11月总统大选特朗普意外胜出、以及英国去年公投意外退欧之后，这导致民意调查业者开始模拟最为极端的选举结果。
4月11日当周投机客连续第四周增加黄金净多仓，凸显出金价的偏多人气。
“金价偏向上行，每盎司1,300美元大关已经近在咫尺...我们预期交易商将积极逢低承接，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
根据路透技术分析师王涛，现货金已攻破每盎司1,282美元的阻力位，料将涨至1,303美元。
现货银小升0.2%至每盎司18.55美元，之前触及五个月高点18.649美元。现货铂金小涨0.1%至每盎司972美元。现货钯金下跌0.4%至每盎司791.80美元。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 张涛/高琦)