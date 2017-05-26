全球金市：金价触及逾一周高位，因美元和亚股下滑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月26日 - 金价周五触及一周多高位，因美元下挫及亚洲股市下滑，投资者在油价下跌后避开风险资产。
国际油价延续跌势，上日石油输出国组织(OPEC)及其他产油国协议延长减产，但令预期延长更长时间或加大减产力度的投资人感到失望，油价因而挫跌。
0832GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,262.89美元，日内曾触及1,264.13高位。金价本周已累计上涨0.6%。
美国期金涨0.5%至每盎司1,262.9美元。
黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡高管Brian Lan称，金价过去几个交易日在每盎司1,245-1,265美元之间横盘波动，“投资者在寻求从美联储升息及英国即将进行的大选中寻找交投线索。”
“大家仍在等待观察金价明确的走向，在此之前金价仍将横盘波动。”
ABC Bullion首席经济学家Jordan Eliseo称，今日重大事件包括美国第一季国内生产总值(GDP)修正数据以及4月耐久财数据。
其他贵金属方面，现货银涨0.6%至每盎司17.23美元；现货铂金涨0.5%至951.50美元；现货钯金涨0.5%至775.10美元。
银价本周已累计涨约2.7%，有望录得4月中旬以来最大周线涨幅。铂金价格本周以来已涨1.2%，料将连续第三周上涨。钯金价本周以来已涨1.8%，料录得本月第一个周线涨幅。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 孙茉莉/王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为