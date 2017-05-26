全球金市：金价触及逾一周高位，因美元和亚股下滑

路透5月26日 - 金价周五触及一周多高位，因美元下挫及亚洲股市下滑，投资者在油价下跌后避开风险资产。

国际油价延续跌势，上日石油输出国组织(OPEC)及其他产油国协议延长减产，但令预期延长更长时间或加大减产力度的投资人感到失望，油价因而挫跌。

0832GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,262.89美元，日内曾触及1,264.13高位。金价本周已累计上涨0.6%。

美国期金涨0.5%至每盎司1,262.9美元。

黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡高管Brian Lan称，金价过去几个交易日在每盎司1,245-1,265美元之间横盘波动，“投资者在寻求从美联储升息及英国即将进行的大选中寻找交投线索。”

“大家仍在等待观察金价明确的走向，在此之前金价仍将横盘波动。”

ABC Bullion首席经济学家Jordan Eliseo称，今日重大事件包括美国第一季国内生产总值(GDP)修正数据以及4月耐久财数据。

其他贵金属方面，现货银涨0.6%至每盎司17.23美元；现货铂金涨0.5%至951.50美元；现货钯金涨0.5%至775.10美元。