全球金市：金价触及4月末以来高点，因美国就业数据逊于预期

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月5日 - 金价周一持稳，此前美国就业数据令人失望，打击了 美联储的升息前景，金价曾涨至逾六周高点。
美国5月就业增长放缓，而且之前两个月的就业数据也下修，暗示就 业市场在失去动能，即便失业率降至16年低点4.3%。
0805 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,280.90美元；盘中稍 早触及1,282美元，后者为4月21日以来最高。
美国8月期金涨0.3%至每盎司1,283.4美元。
“我们认为随着美联储6月政策会议的临近，金价走势会有一些起伏动荡，不过如果美联储6月会议措辞仍显鸽派，或许金价在会后有所受益，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。
其他贵金属方面，现货钯金周一报844.60美元，为2014年9月以来最高水准。
现货银盘中稍早触及每盎司17.585美元，为4月26日以来最高；现货铂金跌0.1%至每盎司951美元。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为