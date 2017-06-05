版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 16:35 BJT

全球金市：金价触及4月末以来高点，因美国就业数据逊于预期

路透6月5日 - 金价周一持稳，此前美国就业数据令人失望，打击了 美联储的升息前景，金价曾涨至逾六周高点。

美国5月就业增长放缓，而且之前两个月的就业数据也下修，暗示就 业市场在失去动能，即便失业率降至16年低点4.3%。

0805 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,280.90美元；盘中稍 早触及1,282美元，后者为4月21日以来最高。

美国8月期金涨0.3%至每盎司1,283.4美元。

“我们认为随着美联储6月政策会议的临近，金价走势会有一些起伏动荡，不过如果美联储6月会议措辞仍显鸽派，或许金价在会后有所受益，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

其他贵金属方面，现货钯金周一报844.60美元，为2014年9月以来最高水准。

现货银盘中稍早触及每盎司17.585美元，为4月26日以来最高；现货铂金跌0.1%至每盎司951美元。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐