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全球金市：金价走低，因美元在美联储政策会议结束之前持坚
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2017年7月26日 / 早上7点07分 / 2 天前

全球金市：金价走低，因美元在美联储政策会议结束之前持坚

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔7月25日 - 金价周三下跌，因美元持坚于数月低位上方，在今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)两天会议结束后，投资者希望从中寻找美联储收紧政策的线索。

美联储将于1800GMT公布货币政策声明，外界预计美联储将维持利率不变，且或许会就最早将于9月开始缩减债券持仓一事给出暗示。

0629 GMT，现货金跌0.27%，报每盎司1,245.16美元。

美国8月期金跌0.61%至1,244.50美元。

“市场在美联储会议前当然会有些谨慎，这可能抑制了投资者买兴，”澳新银行分析师Daniel Hynes。“我认为市场将寻找任何有关通胀的评论。”

分析师预期，美联储将维持指标利率目标区间在1.00-1.25%不变。

“现阶段，我们更愿意对黄金持有中性立场，因为美联储的措辞可能导致市场出现大幅震荡(上涨或下跌)，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“美国经济数据转强也令金价承压，但被通胀前景疲弱所抵消，”澳新银行的Hynes说。“考虑到这点，我认为美联储的措辞不会有什么调整，我怀疑我们可能会看到避险需求推动金价走升。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量减少1.13%至800.45吨，周一为809.62吨。

其他贵金属方面，现货银下滑0.6%至每盎司16.36美元。

现货铂金(白金)微跌0.2%报每盎司922.00美元。现货钯金下滑0.4%至每盎司853.70美元。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 于春红/孙茉莉)

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