全球金市：金价走强，因美国政治不确定性打压美元且股市下跌

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月12日 - 金价周五连续第二日上涨，因美国在联邦调查局(FBI)局长被解职后出现政治不确定性，打压美元，且股市下跌。
0707 GMT，现货金涨0.2%报每盎司1,227.33美元。周二上涨0.5%，创出一个月来的最大单日涨幅。
金价周二触及八周低点1,213.81美元。
美国期金涨0.3%至1,227.20美元。
美国总统特朗普周四因批评被解职的FBI局长科米哗众取宠，但他的这种攻击很快遭到美国高级参议员和FBI代理局长Andrew McCabe驳斥。这名代理局长誓言要继续调查特朗普竞选活动与俄罗斯之间的关联。
美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲 反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备理事会美 联储/FED)在6月升息。
路透技术分析师王涛称，现货金可能将跌至1,209美元，因其从4月17日高位1,295.42美元的下跌趋势保持稳定。
其他贵金属中，现货银涨0.8%至16.42美元。
铂金涨0.6%至920.25美元，钯金升0.1%至802.05美元。(完) (编译/审校 张涛/于春红/艾茂林)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。