全球金市：金价走强，因美国政治不确定性打压美元且股市下跌

路透5月12日 - 金价周五连续第二日上涨，因美国在联邦调查局(FBI)局长被解职后出现政治不确定性，打压美元，且股市下跌。

0707 GMT，现货金涨0.2%报每盎司1,227.33美元。周二上涨0.5%，创出一个月来的最大单日涨幅。

金价周二触及八周低点1,213.81美元。

美国期金涨0.3%至1,227.20美元。

美国总统特朗普周四因批评被解职的FBI局长科米哗众取宠，但他的这种攻击很快遭到美国高级参议员和FBI代理局长Andrew McCabe驳斥。这名代理局长誓言要继续调查特朗普竞选活动与俄罗斯之间的关联。

美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲 反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备理事会美 联储/FED)在6月升息。

路透技术分析师王涛称，现货金可能将跌至1,209美元，因其从4月17日高位1,295.42美元的下跌趋势保持稳定。

其他贵金属中，现货银涨0.8%至16.42美元。