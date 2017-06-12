全球金市：黄金上涨，亚股及美元在美联储会议召开前都下滑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月12日 - 金价周一小升，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议召开前夕，亚股下滑且美元走软。这次会议可能为今年余下时间的美国升息步伐提供线索。
外界普遍预期美联储本次政策会议上将升息，因此市场关注点放在有关未来几个月以及明年收紧政策的新线索，以及缩表计划的进一步细节。
据Argonaut Securities分析师刘晓慧，市场聚焦于美联储今年是否考虑升息三次或四次。
利率上升往往能提振美元和债券收益率，令金价承压。
“随着英国事件风险顺利过去，市场似乎更加关注本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)是否升息，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说，并称市场认为美联储升息的可能性接近100%。
0813 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,266.90美元，上日跌1%，创5月18日以来最大单日百分比跌幅。
美国8月期金下跌0.2%至每盎司1,269美元。
其他金属方面，现货钯金涨0.2%至892.50美元，之前曾升至911.50美元高点，略低于周五所及16年高点。
现货银跌0.1%至17.15美元，现货铂金(白金)涨1.1%至943.30美元。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 高琦/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为