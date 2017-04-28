全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险

路透班加罗尔4月28日 - 金价周五几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。
0750GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,264.86美元。美国期金也涨0.1%至每盎司1,266.80美元。
金价本周可能下跌1.5%左右，为3月10日当周以来最大单周百分比跌幅，但本月有可能实现约1.3%的涨幅。
“从技术面看，本周对金市而言并非很好的一周...似乎有一些压力，因冒险情绪仍在继续，尽管特朗普的税收计划不尽人意，特别是朝鲜的情势似乎没有激化，”香港的一位交易员称。
“人们正常从金市撤离，转而投资像股票、货币等风险资产，以谋取获利，”GoldSilver Central主管Brian Lan称。
“眼下，在法国总统选举第二轮投票前，没有任何重大事件，因此他们另寻他法来赚得更多回报，”Brian Lan称。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四黄金持仓量减少0.1%至853.36吨。该基金的持仓量自周二以来已经减少逾6吨。
现货银涨0.6%至每盎司17.32美元，上日曾触及一个半月低点17.19美元。
现货银周线料跌逾3%，或将录得去年11月以来的最大单月跌幅。
铂金涨0.4%至每盎司943.65美元，料将录得七周以来的最大单周跌幅。
钯金持稳在815美元，此前曾触及817.5美元，为2015年3月以来的最高位，是贵金属中周线唯一上涨的金属，料将录得3%周线涨幅。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 于春红/王洋)