全球金市：黄金价格持稳，可望实现三周来首个周线涨幅

路透班加罗尔7月14日 - 黄金价格周五持稳，因美元在美国公布重要经济数据之前几无变动，但金价仍有望实现三周来首个周线涨幅。

“金价今天上午的下滑大多是获利了结造成的，但更重要的是，市场人气仍然乐观，环境更为正面，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

0646GMT，现货金升0.1%至每盎司1,218.18美元，本周迄今上涨0.4%，可望录得6月初以来的最大周线涨幅。

美国8月期金跌0.02%至每盎司1,217.00美元。

“对于金价预估我仍偏空，但我认为短期内仍有上涨可能，完全是因为仍有些不确定性，”Barnabas Gan称。

“升息和缩表应为全球经济前景注入更多正面因素，...这应使年底前金价跌至我们的1,200美元预估水准。”

上周美国初请失业金人数减少，为一个月来首次，6月生产者物价指数(PPI)上升，可能支持美联储保持今年升息三次的轨迹。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四黄金持仓量减少0.43%至828.84吨，周三为832.39吨。

其他贵金属中，现货银持平于15.66美元。

钯金涨0.5%至856.03美元，本周周线料升逾2%；铂金升0.1%至902.49美元。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 高琦/张若琪)